Le segreterie provinciali di UGL Partecipate e FIT CISL intervengono con durezza in merito alla recente decisione del Comune di Sperone di non aderire all'acquisto delle quote di Irpiniambiente. Una scelta definita dai sindacati come "un colpo alla credibilità del sistema pubblico" e un rischio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Rifiuti, UGL e FIT CISL: "No ai tatticismi su Irpiniambiente"

Leggi anche: Fondi per il Viadotto Gatto: la soddisfazione di Cisl e Fit-Cisl Salerno

Leggi anche: Tribunale del Lavoro, la Fit Cisl: "Vittorie dei lavoratori contro Busitalia"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sciopero trasporto aereo 17 dicembre, chi si ferma e per quante ore: voli garantiti; Valanga di scioperi in arrivo: tre astensioni in quattro giorni. Dai trasporti all'igiene pubblica: le date e gli orari; Attacco a IrpiniAmbiente, chiesta condanna per Antonio Mazzocchi; Autista non apre le porte centrali del bus, ragazzo sale, lo aggredisce con un pugno al volto e fugge: 8 giorni di prognosi.

Fit Cisl per piani raccolta rifiuti alternativi al porta a porta - Rivedere il Piano dei Rifiuti Regionale nel quale si consideri la possibilità di facilitare la predisposizione di piani di raccolta alternativi al porta a porta e che dia indicazioni maggiori per ... ansa.it

Fit-Cisl, 'emergenza rifiuti nel nord Sardegna' - "Nel Nord Sardegna siamo oltre il limite, la discarica di Scala Erre è praticamente esaurita e ogni giorno aumenta il rischio di una emergenza rifiuti per Sassari e per l'area metropolitana. ansa.it

Rifiuti: mezzi obsoleti: "Manca la manutenzione" - La denuncia di Luca Mannini della Fit Cisl che chiede interventi sicuri "E’ emergenza: i camion della raccolta di Retiambiente non sono a norma". lanazione.it

Avviso: a causa dello sciopero indetto da FP CGIL FIT-CISL Uiltrasporti e FIADEL, domani, Mercoledì 10 Dicembre, la raccolta rifiuti - sia porta a porta, sia presso la Piattaforma Ecologica - potrebbe subire dei disservizi. Grazie per la comprensione. - facebook.com facebook