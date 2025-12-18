In piazza Sant'Andrea, il degrado si fa evidente con sacchetti di rifiuti abbandonati e immondizia sparsa. Orde di incivili non rispettano le regole della raccolta differenziata, contribuendo al deterioramento del decoro urbano. La situazione, tristemente visibile nelle immagini, richiede interventi concreti per ripristinare ordine e pulizia in uno dei luoghi più belli della città.

© Palermotoday.it - Rifiuti abbandonati in piazza Sant'Andrea: "Orde di incivili non fanno la differenziata e buttano per strada i sacchetti"

Sacchetti di rifiuti abbandonati in piazza Sant'Andrea. La situazione di degrado è quella che vedete nelle fotografie. Gli operatori Rap ci hanno comunicato che raccoglieranno solo la differenziata ma intanto la piazza si riempie di immondizia a causa di orde di incivili vengono da altre parti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

