foto trappole contro i rifiuti abbandonati

Le fototrappole non sono mai state installate in via La Pira, nonostante i frequenti episodi di abbandono illecito di rifiuti. Questa scelta lascia i punti più critici scoperti, facilitando comportamenti scorretti. Le autorità non hanno ancora agito per migliorare il monitoraggio, anche se le zone sono spesso teatro di discariche abusive. La mancanza di sorveglianza efficace alimenta il problema e rende difficile individuare chi viola le regole.

"Perché non sono mai state installate fototrappole in via La Pira nei punti più sensibili per l’abbandono illecito dei rifiuti?". Parte da qui l’interrogazione che il consigliere comunale della Lega Simone Ciervo pone all’amministrazione De Caro per la prossima assemblea dei rappresentanti dei cittadini. Secondo Ciervo infatti: "E’ interesse di questo consigliere - fa sapere Ciervo nell’interrogazione - portare all’attenzione dell’amministrazione la situazione di degrado urbano e ambientale (foto d’archivio) che persiste lungo la Via Giorgio La Pira, richiamando l’attenzione sul fatto che l’ abbandono di rifiuti costituisce reato e oltre a deturpare l’ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Abbandono di rifiuti, drone e foto trappole per stanare gli illecitiIl Comune di Angri ha messo a disposizione dei Carabinieri Forestali un drone e foto trappole, strumenti utili per migliorare il controllo e la repressione dell’abbandono illecito dei rifiuti.

Rifiuti, la nuova tariffa. Spada: "Aperture ok per 8 famiglie su 10. Bene le foto-trappole"La nuova tariffa sui rifiuti entra in vigore e, secondo il Comune, ottiene già risultati positivi.

RIFIUTI ABBANDONATI: SEI COMUNI SOTTOSCRIVONO UN PROTOCOLLO | 13/01/2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Nuove fototrappole in città, il sindaco Caserta: Tolleranza zero contro l'abbandono illecito dei rifiuti; Fototrappole e appostamenti: stretta contro i furbetti dei rifiuti, due sorpresi in flagrante; Il Grande fratello scova gli incivili: fototrappole e multe contro chi insozza; Reggio, con le fototrappole già individuati 647 autori di abbandono di rifiuti.

Fototrappole e appostamenti: stretta contro i furbetti dei rifiuti, due sorpresi in flagranteAnaloga attività di controllo è stata svolta nel parchetto di via Riccione, dove, a seguito di una segnalazione, gli agenti hanno rinvenuto sacchetti abbandonati. Attraverso il codice univoco presente ... mbnews.it

Massignano: fototrappole contro i furbetti dei rifiutiIl consiglio comunale di Massignano ha deliberato, all’unanimità, l’istallazione di foto trappole sul territorio per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Durante il civico consesso il ... ilrestodelcarlino.it

Una città più pulita e caccia a chi abbandona i rifiuti. L'Assessore all'Ambiente Maria Laura Bracalente fa il punto sui numerosi interventi per migliorare igiene e decoro. Scattano le foto-trappole per chi abbandona i rifiuti. - facebook.com facebook