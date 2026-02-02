Carnevale di Saponara | rievocazione storica con Sfilata dell' Orso e della Corte Principesca

Martedì 17 febbraio alle 2 del pomeriggio, Saponara si prepara a riscoprire le sue tradizioni con la storica sfilata dell'Orso e della Corte Principesca. Centinaia di persone si riuniscono per assistere alla rievocazione, che richiama un passato lontano e affascinante. La manifestazione torna dopo un lungo anno di attesa, attirando curiosi e appassionati da tutta la zona.

Appuntamento martedì 17 febbraio alle ore 14 con il Carnevale di Saponara con la rievocazione storica dell'ultracentenaria Sfilata dell'Orso e della Corte Principesca. "Un viaggio nell'anima più profonda della Sicilia, dove mito e realtà si intrecciano tra colori, tamburi e passi che raccontano chi siamo", si legge nella presentazione ufficiale. Ospiti i maestosi Carretti siciliani della Scuderia carbone e Musici Folk di Agrigento.

