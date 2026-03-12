Ridurre i vincoli per favorire ricongiungimento alle famiglie Garanzie per figli minori e genitori oltre i 65 anni il documento di FLCGIL CISL SNALS e ANIEF

Un documento di FLCGIL, CISL, SNALS e ANIEF propone di allentare i vincoli che limitano i ricongiungimenti familiari e di garantire tutele specifiche per figli minori e genitori oltre i 65 anni. Le organizzazioni sindacali chiedono di ridurre le difficoltà dei lavoratori imposte dalla permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione e di avviare un dialogo per modificare queste restrizioni nel prossimo contratto collettivo.

Ridurre il più possibile il disagio dei lavoratori soggetti ai vincoli di permanenza nella sede di titolarità e aprire un confronto per superare tali limitazioni nel prossimo rinnovo contrattuale. È questo il punto centrale della dichiarazione a verbale firmata il 10 marzo 2026 da Flc Cgil, Cisl Fsur, Snals Confsal e Anief in occasione della sottoscrizione del CCNI sulla mobilità del personale docente e ATA per il triennio 2025-2028, presso la Direzione generale del personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Mobilità docenti e ATA: ecco il testo del CCNI definitivo (scarica PDF), ridotta la deroga ai vincoli per la presenza di figli e soppressa quella per il ricongiungimento al genitore over 65Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 202526-202627-202728 ha concluso...

Mobilità, Anief: per ricongiungimento a genitore ultra sessantacinquenne e figli più grandi di 14 anni chiederemo deroga per assegnazioni provvisorie e modifiche al ContrattoSottoscritto CCNI 2025-2028 sulla mobilità del personale scolastico: sono previste deroghe ai vincoli triennali per docenti vincolati con figli under...

Una raccolta di contenuti su Ridurre i vincoli per favorire...

Temi più discussi: La fiducia nell’Ue può tornare col nucleare. Ecco la strada per l’ecoadattamento; Carta docente, meno soldi e non per tutti; Smog Emilia-Romagna: da giovedì 5 marzo blocco dei diesel Euro5 in tutta la regione; LG introduce un nuovo sistema canalizzato reversibile per spazi ridotti.

Mobilità scuola, novità per docenti e ATA: possibili deroghe ai vincoli per chi ha figli piccoli o genitori anzianiSi riaccende il confronto sulla mobilità del personale della scuola. Dopo la firma del nuovo accordo che disciplina i trasferimenti per il triennio 2025-2028, i sindacati e le organizzazioni firmatari ... msn.com

Mobilità docenti 2025/2028: i sindacati chiedono meno vincoli per chi ha figli minori o genitori anzianiFLC CGIL, CISL FSUR, SNALS Confsal e ANIEF hanno sottoscritto in data 10 marzo 2026, a margine del rinnovo del CCNI sulla mobilità del personale scolastico, una dichiarazione a verbale che pone al ... informazionescuola.it

Il governo israeliano si è dimostrato refrattario a ridurre gli attacchi dopo l'apertura del governo ufficiale del Libano per lavorare a una pace. Ma quali sono le ragioni di questo atteggiamento La sinistra israeliana denuncia che le intenzioni politiche di Netany facebook

Oggi l'unica strada per ridurre i costi è accelerare sulle rinnovabili. Intanto Meloni dice che è troppo presto per intervenire sul caro energia. Peccato che famiglie e imprese aspettino da quattro anni. x.com