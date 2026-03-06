Un gruppo di rappresentanti della Cgil ha distribuito volantini davanti a un McDonald’s, con l’obiettivo di parlare con i rider e raccogliere testimonianze sui loro diritti. La protesta si concentra sulla condizione di chi lavora senza un contratto e si sente sfruttato. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati al lavoro di consegna.

Un volantinaggio davanti al McDonald’s per incontrare i rider, parlare di diritti e raccogliere dubbi e segnalazioni. La Nidil Cgil di Siena ha scelto ancora una volta la strada dell’informazione diretta, distribuendo materiale informativo e aprendo un confronto diretto con chi lavora per le piattaforme digitali del food delivery davanti al Mc Donald’s dello Stellino, da cui partono molte delle consegne di cibo a domicilio. "Ogni anno facciamo un volantinaggio per illustrare ai rider i loro diritti, perché in prevalenza hanno un background migratorio - spiega Duccio Romagnoli, segretario generale Nidil Cgil Siena -. Non conoscono molto spesso quali sono i loro diritti, non sanno neanche la possibilità di potersi rivolgere a un sindacato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Battaglia per i diritti dei rider. La Cgil distribuisce volantini: "Sfruttati e senza contratto"

Rider sfruttati, Glovo sotto controllo giudiziario: "Ora garantire diritti e compensi dignitosi"Disposizione urgente del pm di Milano, accusa di caporalato nei confronti del colosso spagnolo.

Un contratto e più diritti: per i rider è tempo della svoltaL’inchiesta della Procura di Milano, che lunedì ha disposto il controllo giudiziario per Foodinho-Glovo, segna una svolta.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Battaglia per i diritti dei rider La....

Temi più discussi: Claire l'infantista e la battaglia contro l'adultocrazia: Chiediamo diritti per i bambini; Le Parole, le Donne, la Guerra. Una conversazione necessaria con Pegah Moshir Pour e Widad Tamimi; Battaglia per i diritti dei rider. La Cgil distribuisce volantini: Sfruttati e senza contratto; Lucio Battisti avrebbe 83 anni: perché si ritirò dalle scene, gli abbattistamenti, la battaglia legale per i diritti dei suoi brani, 7 segreti.

Totò, continua la battaglia per i diritti d’immagineTORONTO - Dalla sentenza del tribunale di Torino nel 2023, gli eredi del defunto patrimonio Antonio de Curtis (alias Totò) hanno ottenuto il diritto post-mortem di pubblicità sull’uso della sua immagi ... corriere.ca

Lucio Battisti avrebbe 83 anni: perché si ritirò dalle scene, gli «abbattistamenti», la battaglia legale per i diritti dei suoi brani, 7 segretiNell'estate del 1997 la trasmissione televisiva Va ora in onda, condotta da Carlo Conti, Giorgio Panariello e Luana Colussi, lanciò la moda degli «abbattistamenti», ovvero gli avvistamenti di Battisti ... corriere.it

Sofferenza, battaglia e gol: i Mastini conquistano Gara3 con l'Alleghe - facebook.com facebook

La battaglia per il SÌ al referendum del 22 e 23 marzo non è una battaglia di parte. Non è una questione di governo Vs opposizione. A sostenere la necessità di questa riforma liberale sono anche ampi settori della sinistra, della magistratura, della società civile x.com