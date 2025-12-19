Ricostruzione post alluvione 438 mila euro per le strade di Sant’Andrea | lavori rinviati per il maltempo

Il Consiglio di Zona Sant’Andrea si è riunito recentemente per affrontare le criticità della viabilità, colpite dall’alluvione e dai lavori di ricostruzione. Con un investimento di 438 mila euro destinati alle strade locali, i lavori sono stati temporaneamente rinviati a causa del maltempo. Un momento di confronto importante, alla presenza delle autorità e dei responsabili tecnici, per fare il punto sulle sfide e le priorità del territorio.

