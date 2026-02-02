Ricostruzione post alluvione in Val Misa e a Senigallia | per strade infrastrutture e scuole a breve le consegne dei lavori

A Ancona, i lavori di ricostruzione dopo l’alluvione in Val Misa e a Senigallia sono già in corso. Entro la prossima primavera, le strade, le infrastrutture e le scuole saranno ripristinate. Gli interventi sono stati avviati subito dopo le alluvioni di febbraio e proseguono senza sosta. La popolazione aspetta che tutto finisca, per tornare alla normalità.

ANCONA - Diversi gli interventi di ricostruzione che tra febbraio e la prossima primavera saranno portati a termine a vantaggio della cittadinanza, chiudendo così definitivamente una serie di lavori fondamentali per il territorio. Nei giorni scorsi il presidente della Provincia, Daniele Carnevali, ha svolto un sopralluogo nella Valmisa per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori sulla viabilità nella zona. Dopo aver verificato l’accantieramento e l’inizio dei lavori sul Ponte di Trecastelli, che è stato oggetto, quando i lavori erano in procinto di iniziare, di una nuova e necessaria progettazione a seguito della modifica dei parametri idraulici per l’alluvione 2022 (aumento del franco idraulico) l’attenzione è passata al Ponte del Coppetto.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Val Misa Ricostruzione post alluvione, 438 mila euro per le strade di Sant’Andrea: lavori rinviati per il maltempo Il Consiglio di Zona Sant’Andrea si è riunito recentemente per affrontare le criticità della viabilità, colpite dall’alluvione e dai lavori di ricostruzione. Ricostruzione post alluvione, avanzano i lavori sulle provinciali a Modigliana: le novità La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Val Misa Argomenti discussi: Ricostruzione post alluvione. A Cesena conclusi i lavori per migliorare la funzionalità idraulica del fiume Savio; Il commissario alla ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio in commissione Territorio; Il punto sulla ricostruzione post alluvione in Assemblea Legislativa; EMILIA-ROMAGNA: Post alluvione, Curcio, '2,7 mld hanno già trovato collocazione'. Il commissario Curcio fa un nuovo punto sulla ricostruzione: in arrivo fondi per oltre mezzo miliardoLa commissione Territorio annuncia 175 milioni per opere già previste e altri 400 milioni: «Un momento importante per tracciare rotte future» ... ravennaedintorni.it Ricostruzione post alluvione, Parma: Risorse, trasparenza, dati condivisi e strumenti chiariProsegue in Regione il percorso di monitoraggio istituzionale sulla ricostruzione post alluvione. Oggi, in Commissione regionale, si è svolta l’audizione del ... chiamamicitta.it Ricostruzione in Valmisa: sopralluogo sui cantieri strategici | Cronache Ancona x.com Sabato pomeriggio 31/01 CASTELLI D'ARCEVIA in cammino Da Piticchio a Montale... al crepuscolo Pronti per una piacevole camminata, facile e adatta a tutti, per entrare a passo lento nei territori collinari e rurali della Val Misa, nei pressi di Arcevia (AN), - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.