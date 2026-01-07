Manfredonia potate le alberature sul lungomare cittadino e di Siponto | Verde pubblico è la priorità

A Manfredonia, sono state completate le potature delle alberature sul lungomare cittadino e di Siponto, sottolineando l’impegno per il verde pubblico. La cura del patrimonio arboreo rappresenta una priorità nel percorso di riqualificazione della città, che si avvicina a un nuovo anno con l’obiettivo di recuperare il suo ruolo di destinazione turistica e di comunità accogliente, dopo un periodo di difficoltà e trascuratezza.

