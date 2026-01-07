Manfredonia potate le alberature sul lungomare cittadino e di Siponto | Verde pubblico è la priorità
A Manfredonia, sono state completate le potature delle alberature sul lungomare cittadino e di Siponto, sottolineando l’impegno per il verde pubblico. La cura del patrimonio arboreo rappresenta una priorità nel percorso di riqualificazione della città, che si avvicina a un nuovo anno con l’obiettivo di recuperare il suo ruolo di destinazione turistica e di comunità accogliente, dopo un periodo di difficoltà e trascuratezza.
“Il nuovo anno inizia con grande attenzione al verde pubblico in una città che sta tornando a rivestire il ruolo che gli compete: città turistica e ospitale, dopo anni di degrado e abbandono”. E' quanto sostiene l'Amministrazione comunale di Manfredonia, che ha avviato il 2026 all'insegna della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
