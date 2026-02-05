Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni oggi | il ricordo dei colleghi in Rai

Fabrizio Frizzi avrebbe spento 68 candeline oggi, ma il suo ricordo resta vivo tra colleghi e amici. In diretta, vari conduttori della Rai hanno dedicato parole e momenti al storico volto della televisione italiana, da Fiorello a Pino Insegno fino ad Antonella Clerici. Un affetto che non si è mai spento, anche a distanza di anni dalla sua scomparsa.

Approfondimenti su Fabrizio Frizzi

Ultime notizie su Fabrizio Frizzi

Argomenti discussi: Fabrizio Frizzi: la famiglia, il matrimonio (finito) con Rita Dalla Chiesa, l'amore per Carlotta Mantovan e la figlia Stella, 7 segreti; Nati il 5 febbraio: vip italiani e celebrities internazionali.

68 anni fa nasceva il sorriso gentile di Fabrizio Frizzi Quanto ci manchi, Fabrizio, buon compleanno lassù #fabriziofrizzi #rai #rai1 #frizzi facebook

#CarloConti e quel “buon compleanno” che dice tutto: il ricordo di #FabrizioFrizzi nel giorno dei suoi 68 anni x.com