Riccardo Cocciante torna con Ho vent’anni con te | il nuovo album di inediti esce il 13 marzo

Riccardo Cocciante torna con un nuovo album di inediti a vent’anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione. Dal 13 marzo sarà infatti disponibile Ho vent’anni con te, il nuovo progetto discografico dell’artista e compositore di fama internazionale, pubblicato da Sony Music ItalyBoventoon. Un ritorno importante, che si inserisce in un anno particolarmente significativo per Cocciante, segnato anche dal nuovo tour Io. Riccardo Cocciante nel 2026, dal ritorno nei teatri di Notre Dame de Paris e dal docufilm Il mio nome è Riccardo Cocciante disponibile su RaiPlay. Anticipato dal singolo omonimo, Ho vent’anni con te sarà disponibile in streaming, in vinile arancione, vinile nero e CD. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

