Rimini destina oltre 67 mila euro per ridurre le tariffe delle mense di nidi scuole d’infanzia e primarie

Il Comune di Rimini ha stanziato oltre 67 mila euro per abbassare le tariffe delle mense di nidi, scuole d'infanzia e primarie per l’anno scolastico 20252026. L’intervento mira a sostenere circa quattromila bambini e le loro famiglie, rendendo più accessibile il servizio di refezione scolastica e contribuendo al benessere delle famiglie della comunità.

La giunta comunale di Rimini ha approvato un intervento straordinario per l’anno scolastico 20252026, che prevede l’abbattimento delle tariffe mensa per i servizi educativi di infanzia e primarie. Questa misura mira a sostenere le famiglie nella gestione delle spese scolastiche, garantendo un accesso più agevole alle mense scolastiche per gli studenti delle scuole del territorio.

Bilancio di previsione, sì del Consiglio. Mense, nidi e scuolabus: stesse tariffe

Il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2026, confermando la stabilità delle tariffe per mense, nidi e scuolabus nonostante riduzioni di oltre 356mila euro da parte del governo. Le aliquote Imu e la soglia di esenzione Irpef rimangono invariate, mentre il gettito della tassa di soggiorno, previsto a 160mila euro, sarà destinato a turismo e cultura.

