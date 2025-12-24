Scuole paritarie fino a 1500 euro annui per le famiglie meno abbienti
Grazie a uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2026, inserito con emendamento nella Legge di bilancio, gli studenti delle scuole paritarie con Isee inferiore a 30mila euro potranno ottenere dallo Stato un contributo annuo fino a 1500 euro. La notizia è accolta con favore da Aninsei. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
