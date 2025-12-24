Grazie a uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2026, inserito con emendamento nella Legge di bilancio, gli studenti delle scuole paritarie con Isee inferiore a 30mila euro potranno ottenere dallo Stato un contributo annuo fino a 1500 euro. La notizia è accolta con favore da Aninsei. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Scuole paritarie, fino a 1500 euro annui per le famiglie meno abbienti

Leggi anche: Arriva il bonus per le scuole paritarie, fino a 1500 euro a famiglia nel 2026: ecco a chi spetta

Leggi anche: Arriva il bonus per le scuole paritarie, fino a 1500 euro a famiglia nel 2026: ecco a chi spetta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scuole paritarie, arriva il voucher fino a 1.500 euro; Arriva il Bonus paritarie, fino a 1500 euro nel 2026; Bonus per le scuole paritarie fino a 1500 euro nel 2026. Tutte le agevolazioni e i termini entro cui fare richiesta; Bonus scuole paritarie: fino a 1.500 euro per le famiglie. Chi ne ha diritto e come funziona.

Bonus per le scuole paritarie fino a 1500 euro nel 2026. Tutte le agevolazioni e i termini entro cui fare richiesta - La misura sarà determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al reddito Isee e prevede un tetto di spesa di 20 milioni di euro per il prossimo anno ... startupitalia.eu