Nuovi fondi e altri libri per la biblioteca

La biblioteca si arricchisce di nuovi fondi e libri, un importante passo per valorizzare il patrimonio culturale locale. L’assessora Angela Pisano evidenzia come questa iniziativa riconosca il lavoro quotidiano degli operatori e rafforzi il ruolo della cultura nel territorio. L’acquisizione di nuove risorse rappresenta un’opportunità per ampliare le possibilità di studio e approfondimento, contribuendo allo sviluppo culturale della comunità.

"Un riconoscimento che premia il lavoro quotidiano e rafforza il ruolo della cultura sul territorio" sottolinea l'assessora Angela Pisano (foto). La biblioteca comunale di San Giuliano Terme ha ottenuto un finanziamento di quasi 13mila euro dal Ministero della Cultura per l'acquisto di nuovi libri nel 2025, entrando ufficialmente tra i beneficiari del fondo di sostegno all' editoria libraria. Si tratta di una misura nazionale pensata per potenziare le biblioteche pubbliche e rinnovarne il patrimonio, rendendole sempre più vicine alle esigenze dei lettori. Le risorse consentiranno di ampliare in modo significativo l'offerta della biblioteca, con nuovi volumi di narrativa e saggistica, libri per bambini e ragazzi, opere di consultazione e le più recenti novità editoriali.

Nuovi libri nella biblioteca “La Rocca”, contributo di 12 mila euro del ministero della Cultura - 669,58 euro destinati alla biblioteca comunale “Franco La Rocca” per l’acquisto di nuovi libri. agrigentonotizie.it

Nuovi fondi per la biblioteca ‘De Gemmis’, via all’acquisto di libri e risorse digitali - Oltre 12mila euro stanziati dal Ministero della Cultura per il potenziamento del patrimonio librario, nell'ambito del Fondo Editoria Libraria: "Presidio sociale e culturale che si rafforza" ... baritoday.it

