Improvvisa un sistema per affilare coltelli in casa ma una lama lo colpisce | morto Massimo Salate Santone

Un uomo di 50 anni, Massimo Salate Santone, ha perso la vita ieri sera in un incidente domestico a casa sua. Stava cercando di creare un sistema fai-da-te per affilare i coltelli, ma qualcosa è andato storto. Una lama, infatti, lo ha colpito e lo ha ferito gravemente, lasciandolo senza scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia indaga per capire cosa sia successo esattamente.

Un incidente domestico ha ucciso Massimo Salate Santone. Improvvisato un macchinario domestico per affilare i coltelli, una lama lo ha ferito gravemente. Tragedia ad Anagni, il fai-da-te finisce nel dramma. Ecco come è morto Massimo Salate Santone Questa mattina ad Anagni, nella frazione di Collacciano, un incidente domestico ha tolto la vita a Massimo Salate Santone.

