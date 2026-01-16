Scuole primarie medie e superiori | iscrizioni online fino al 14 febbraio

Le iscrizioni alle scuole primarie, medie e superiori per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte fino al 14 febbraio. La procedura può essere effettuata online e riguarda circa 1,342 milioni di studenti in tutta Italia. È importante completare le iscrizioni entro la scadenza per garantire l’accesso ai servizi scolastici previsti per il nuovo anno.

Fino al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027: le iscrizioni interessano 1,342 milioni di studenti in tutta Italia. Le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, a questo link: la modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica. L'accesso alla piattaforma Unica avviene tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Scuola 2026-2027 | Iscrizioni per elementari, medie e superiori: via alle domande fino al 14 febbraio Leggi anche: Iscrizioni a scuola 2026-27, cosa fare e come per l’iscrizione a primarie, medie e superiori Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie (elementari) e secondarie (medie e superiori); Iscrizioni scuola 2026/2027 al via oggi, come fare domanda per primaria, medie e superiori; Iscrizioni scuola 2026-27: l'errore che può costare il posto. La guida per scegliere e non rischiare; Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27: come fare domanda per primarie, medie e superiori. Scuole primarie, medie e superiori: iscrizioni online fino al 14 febbraio - Fino al 14 febbraio sono aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027: le iscrizioni interessano 1,342 milioni di studenti in tutta Italia. bresciatoday.it

Iscrizioni scuola 2026-2027, si parte il 13 gennaio: cosa sapere per elementari, medie e superiori - La procedura si fa online sul portale del Ministero dell’Istruzione e possibilità di seguire lo stato della domanda. panorama.it

Conto alla rovescia per le iscrizioni alle scuole superiori, medie ed elementari: come fare domanda - Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente online per tutte le classi iniziali delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado e dei Centri di Formazione ... iodonna.it

OPEN DAY delle Scuole Primarie dell’I. C. “Darsena” di Viareggio! Genitori e bambini, siete invitati a scoprire le nostre scuole in occasione dell’Open Day! Un’opportunità speciale per visitare gli spazi, conoscere gli insegnanti e immergersi nel mondo dell facebook

Torna il concorso #ISS #MaestraNatura ideato per le #scuole primarie e secondarie, con il fine di dimostrare come il #cibo possa insegnare corretti stili di vita, stimolare il pensiero scientifico e promuovere la consapevolezza ambientale. tinyurl.com/yrz5 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.