Domotica e impiantistica | a Correggio Open Day gratuito del corso IFTS

A Correggio, si tiene un Open Day gratuito dedicato al corso IFTS in domotica e impiantistica. Verranno illustrate le competenze richieste a un tecnico specializzato nell’installazione e manutenzione di impianti domotici in ambito civile e industriale, e il percorso formativo necessario. Un’occasione per conoscere da vicino questa figura professionale, in crescita e molto richiesta nel settore.

Di cosa si occupa un tecnico in installazione e manutenzione di impianti domotici in ambito civile e industriale? E soprattutto, che tipo di formazione occorre per svolgere questo mestiere sempre più richiesto?La figura del tecnico esperto in impiantistica per impianti civili e industriali è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Domotica e impiantistica: a Correggio Open Day gratuito del corso IFTS Leggi anche: Open Day: a Ferrara il corso gratuito IFTS Tecnico Informatico Industria 4.0 e 5.0 Leggi anche: ASL Avellino: open day gratuito per la Giornata Mondiale del Diabete Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Domotica e impiantistica: a Correggio Open Day gratuito del corso IFTS. Domotica e impiantistica: a Correggio Open Day gratuito del corso IFTS - Iscriversi all’Open Day è gratis, così come partecipare al corso “Tecnico esperto in installazione e manutenzione di impianti domotici e ad alta efficienza energetica”. modenatoday.it

Cos’è la domotica – e come può rendere più semplice la vita a casa o in azienda Un impianto domotico trasforma casa o ufficio in un ambiente “intelligente”: con un unico sistema puoi gestire luci, clima, sicurezza, tapparelle, audio/video e molto altro — an - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.