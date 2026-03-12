In occasione della Giornata mondiale dedicata alla salute renale, i nefrologi italiani hanno evidenziato che circa cinque milioni di persone soffrono di malattie renali senza saperlo, poiché questa condizione si sviluppa senza sintomi evidenti. La malattia cronica renale si manifesta in modo silenzioso, rendendo difficile il riconoscimento precoce. La mancanza di diagnosi tempestive può portare a complicazioni serie.

In occasione della Giornata mondiale dedicata alla salute renale, i nefrologi italiani hanno lanciato un monito urgente: i reni funzionano in silenzio e la loro malattia cronica è spesso invisibile. Entro il 2040 questa patologia potrebbe diventare la quinta causa di morte globale, colpendo già oggi circa 5 milioni di persone in Italia. Il cuore del problema risiede nella natura stessa dell’organo, capace di compensare danni parziali senza mostrare sintomi evidenti finché la situazione non diventa critica. La Società Italiana di Nefrologia sottolinea come quasi l’80% dei pazienti ignori di essere affetti, rendendo fondamentale lo screening precoce attraverso esami semplici come l’analisi delle urine e il dosaggio della creatinina nel sangue. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reni: 5 milioni di malati ignorano la malattia silenziosa

Articoli correlati

Cucina come terapia: ricette sicure per reni malatiLa Settimana della Salute Renale ha preso il via all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone con un approccio pratico e innovativo.

Settimana del glaucoma, lo specialista: “Malattia silenziosa, non va aspettata”(Adnkronos) – Settimana del glaucoma dall'8 al 14 marzo, con parola d'ordine prevenzione.

Approfondimenti e contenuti su Reni 5 milioni di malati ignorano la...

Temi più discussi: Salute dei Reni, a rischio 4,5 milioni di italiani. L’importanza degli screening per la prevenzione; Giornata mondiale del rene, malattia cronica per un italiano su dieci; Giornata mondiale del rene 2026: l’importanza della prevenzione; Controlli gratuiti per la Giornata mondiale del rene.

Reni malati per un italiano su dieci. Controlli gratuiti nella giornata mondialeLa malattia renale cronica, una pericolosa condizione in cui i reni non funzionano bene e che tende a essere sotto-diagnosticata o scoperta in ritardo, riguarda circa un italiano su 10, ovvero 4,5 mil ... ansa.it

Reni, perché ce ne dimentichiamo: come proteggerli e curarliIn occasione della Giornata mondiale, i nefrologi spiegano come fare prevenzione e come si può intervenire quando la funzione renale è già compromessa ... repubblica.it

Reni malati per un italiano su dieci. Controlli gratuiti nella giornata mondiale: oggi 12 marzo "Porte Aperte in Nefrologia". Dalla dieta allo sport, le regole della prevenzione #ANSA facebook

Reni malati per un italiano su dieci, controlli gratuiti nella giornata mondiale il 12 marzo. Dalla dieta allo sport, le regole della prevenzione #ANSA x.com