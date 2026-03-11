La Settimana della Salute Renale è iniziata all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone con un evento dedicato alla cucina come terapia. Durante l’iniziativa, sono state presentate ricette pensate appositamente per chi ha problemi ai reni, offrendo consigli pratici e sicuri per le persone con questa condizione. L’obiettivo è promuovere un’alimentazione appropriata attraverso un approccio concreto.

La Settimana della Salute Renale ha preso il via all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone con un approccio pratico e innovativo. Nella sala emodialisi, pazienti e familiari hanno partecipato a un laboratorio culinario guidato dallo chef Andrea Finocchiaro. L’iniziativa, coordinata dal team medico del Professore Giuseppe Coppolino, mira a trasformare le restrizioni dietetiche in abitudini sostenibili e gustose soffre di insufficienza renale cronica o è in terapia sostitutiva. L’evento si colloca nel contesto più ampio dei servizi sanitari offerti nella provincia crotonese, dove la gestione delle patologie croniche richiede spesso un supporto che vada oltre la semplice prescrizione farmacologica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

