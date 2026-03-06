In occasione della settimana dedicata al glaucoma, che si svolge dall'8 al 14 marzo, uno specialista sottolinea l'importanza della prevenzione. La malattia, spesso silenziosa nelle prime fasi, non presenta sintomi chiari e per questo motivo non può essere ignorata. È fondamentale che le persone si sottopongano a controlli regolari per individuare eventuali segnali precoci.

(Adnkronos) – Settimana del glaucoma dall'8 al 14 marzo, con parola d'ordine prevenzione. "E' una malattia spesso silenziosa nelle sue fasi iniziali: non dà sintomi evidenti e proprio per questo il glaucoma non può essere 'aspettato', ma deve essere cercato attivamente. L'approccio più efficace è quello di intercettare il rischio ogni volta che una persona.

Un milione di malati, ma oltre la metà non lo sa: torna la settimana mondiale del glaucomaVisite gratuite a Terni e Foligno per “diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce”: l’iniziativa dell’Unione...

Settimana mondiale del glaucoma: visite gratuite a Reggio CalabriaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump le stesse si effettueranno martedì 10 marzo dalle ore 09 alle ore 12 e...

Settimana del glaucoma, lo specialista: Malattia silenziosa, non va aspettata(Adnkronos) - Settimana del glaucoma dall'8 al 14 marzo, con parola d'ordine prevenzione. E' una malattia spesso silenziosa nelle sue fasi ... tuobenessere.it

Settimana del glaucoma: screening gratuiti della vista a FirenzeUn appuntamento importante per prevenire il glaucoma. Martedì 24 marzo 2026 si svolgeranno a Firenze screening gratuiti per misurare la pressione oculare. Un controllo semplice e rapido per ... 055firenze.it

Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotare x.com

