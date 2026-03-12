Lo chef danese René Redzepi ha annunciato le sue dimissioni dal ristorante Noma dopo 23 anni, comunicandolo attraverso un video pubblicato su Instagram. Durante il messaggio, si rivolge ai dipendenti, che appaiono visibilmente commossi. La decisione arriva in un momento di accuse di violenza rivolte a Redzepi, che ha deciso di fare un passo indietro.

(LaPresse) Lo chef danese René Redzepi ha annunciato le sue dimissioni con un video pubblicato su Instagram, rivolgendosi ai dipendenti visibilmente commossi. Redzepi lascia la guida del celebre ristorante Noma e il consiglio della fondazione MAD, l’organizzazione no-profit che aveva fondato nel 2011. La decisione arriva dopo le accuse di violenza ricevute e le polemiche scatenate da un’inchiesta pubblicata dal The New York Times, in cui decine di ex dipendenti hanno raccontato di aver subito o assistito a maltrattamenti fisici e psicologici nelle cucine del Noma a Copenaghen, oggi chiuso. Considerato uno degli chef più influenti al mondo e tra i fondatori della cosiddetta “nuova cucina nordica”, Redzepi ha riconosciuto di aver avuto comportamenti sbagliati in passato, sostenendo però di essere cambiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - René Redzepi lascia il Noma dopo 23 anni per le accuse di violenza: "Faccio un passo indietro"

