Lo chef René Redzepi si è dimesso dalla guida del ristorante Noma, uno dei locali più riconosciuti a livello internazionale, a seguito di accuse di abusi che sono circolate nelle ultime settimane. La decisione è stata comunicata ufficialmente e mette fine al suo ruolo presso il ristorante. La notizia ha suscitato grande attenzione nel settore della ristorazione.

Lo chef del Noma, uno dei ristoranti più quotati al mondo, si è dimesso in seguito alle accuse di abusi. René Redzepi ha annunciato le sue dimissioni in un post su Instagram in cui ha scritto: “Dopo oltre due decenni trascorsi a costruire e dirigere questo ristorante, ho deciso di farmi da parte e lasciare che siano i nostri straordinari leader a guidare il ristorante verso il suo prossimo capitolo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rene Redzepi (@reneredzepinoma) Le accuse di ex dipendenti. Secondo quanto riportato dai media, ex dipendenti avevano accusato lo chef di aver creato un ambiente di lavoro tossico, con abusi verbali e fisici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chef René Redzepi lascia il ristorante Noma dopo le accuse di abusi

Articoli correlati

Leggi anche: “Le scuse non bastano, faccio un passo indietro”: lo chef René Redzepi lascia il ristorante Noma dopo le accuse di abusi e maltrattamenti

Svolta clamorosa al Noma di Copenaghen: dopo le accuse di violenze, lo chef René Redzepi si dimetteLo chef ha tanto da dire, non più scuse e ammissioni di violenze in cucina, ma un rilancio per il ristorante che ha creato un paradigma nel mondo:...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chef René Redzepi

Temi più discussi: Lo chef René Redzepi si dimette dopo accuse di abusi: non guiderà più il Noma di Los Angeles; René Redzepi ammette le violenze al Noma: Mi scuso con coloro che hanno sofferto, ho lavorato per cambiare; Alla fine lo chef del Noma si è dimesso; Passo indietro | Redzepi lascia la guida del Noma.

René Redzepi lascia il Noma: la storia dello chef dalle 3 stelle Michelin alle dimissioniRené Redzepi, chef del Noma dal 2003, ha appena dato le dimissioni, lasciando la gestione del noto ristorante di Copenaghen che lui stesso ha fondato insieme all'imprenditore danese Claus Meyer e che ... fanpage.it

Le scuse non bastano, faccio un passo indietro: lo chef René Redzepi lascia il ristorante Noma dopo le accuse di abusi e maltrattamentiLe scuse non bastano: lo chef stellato si dimette dal famoso ristorante danese in seguito alle denunce di ex dipendenti ... ilfattoquotidiano.it

René Redzepi lascia il Noma dopo l’inchiesta del New York Times sulle accuse di violenze e umiliazioni in cucina: lo chef annuncia su Instagram il suo passo indietro - facebook.com facebook

Secondo decine di ex dipendenti, al Noma di Copenhagen lo chef René Redzepi avrebbe creato un ambiente intimidatorio e violento x.com