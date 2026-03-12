Lo chef René Redzepi ha annunciato di lasciare il ristorante Noma, uno dei più noti al mondo, attraverso un messaggio sui social. La decisione arriva dopo che ex dipendenti hanno pubblicamente accusato abusi e maltrattamenti sul posto di lavoro. Redzepi ha commentato che le scuse non sono sufficienti e ha deciso di fare un passo indietro.

René Redzepi lascia il Noma. Lo chef di uno dei ristoranti più rinomati al mondo fa un passo indietro e in un post sui social comunica la propria decisione, maturata dopo il ‘polverone’ sollevatosi in seguito alle testimonianze di ex dipendenti che hanno denunciato presunti abusi e maltrattamenti. Le dimissioni comunicate sui social. Soltanto pochi giorni fa Redzepi aveva diramato una nota in cui ammetteva parte di quanto gli veniva contestato e porgeva le proprie scuse: “A coloro che hanno sofferto sotto la mia guida, il mio cattivo giudizio o la mia rabbia, dico: sono profondamente dispiaciuto e ho lavorato per cambiare”, erano state le sue parole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Le scuse non bastano, faccio un passo indietro": lo chef René Redzepi lascia il ristorante Noma dopo le accuse di abusi e maltrattamenti

