Renato Zero e il patto con Enrica Bonaccorti | Tra noi non è mai finita Quella volta che fermò il concerto per lei

Renato Zero ha ricordato il rapporto speciale che lo legava a Enrica Bonaccorti, scomparsa a Roma dopo una malattia. Lo cantautore ha raccontato di aver fermato un suo concerto in passato per lei, sottolineando che tra loro non è mai finita, ma solo cambiata nel corso degli anni. La loro amicizia è stata sempre caratterizzata da un legame forte e duraturo.

Renato Zero ha recentemente rievocato il legame profondo e indissolubile che lo univa a Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi a Roma dopo una breve malattia, definendolo un rapporto che non si è mai realmente concluso ma solo trasformato nel tempo. Durante una conversazione con il Corriere della Sera, l’artista aveva sottolineato come la conduttrice sia stata fondamentale per il suo debutto artistico, offrendogli supporto e introduzioni decisive quando era ancora un giovane esordiente. Questo legame, nato da una sintonia elettiva e non solo da un’attrazione fisica, rappresentava uno dei pilastri della vita privata e professionale del celebre cantautore romano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

