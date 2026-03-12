Enrica Bonaccorti è deceduta oggi all’età di 76 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. Tra le persone vicine a lei, c’era anche Renato Zero, che durante un concerto ha interrotto lo spettacolo per scendere dal palco e abbracciarla. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del mondo dello spettacolo italiano.

Tra gli amici di una vita di Enrica Bonaccorti, morta oggi all’età di 76 anni dopo una lunga malattia, c’è anche Renato Zero. I due si sono amati negli Anni ’70, stimandosi poi a vicenda per tutti questi anni. Un loro siparietto proprio poche settimane fa, a fine gennaio, è diventato in breve tempo virale. Il cantautore durante la seconda serata dei suoi cinque concerti al Palazzetto dello Sport di Roma, lo scorso 25 gennaio, ha interrotto lo spettacolo, fermando la musica e scendendo dal palco per abbracciare la sua amica. Bonaccorti era seduta in platea e ha ricevuto un caloroso applauso del pubblico. Video TiktokGerryBottix L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enrica Bonaccorti morta, quando Renato Zero fermò il concerto per scendere dal palco e abbracciarla – Video

