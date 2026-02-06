Valdichiana aretina due donazioni a sostegno dei servizi sanitari territoriali

Da arezzonotizie.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Valdichiana aretina si sono svolte due donazioni per sostenere i servizi sanitari locali. Due gruppi di cittadini hanno deciso di contribuire con donazioni, rafforzando la collaborazione tra sanità pubblica e associazioni. La giornata si è concentrata sull’aiuto concreto ai servizi territoriali della Asl Toscana sud est, senza grandi proclami ma con azioni chiare e dirette.

Una giornata dedicata alla collaborazione tra sanità pubblica e associazionismo in Valdichiana aretina, con due iniziative a supporto dei servizi territoriali della Asl Toscana sud est. In mattinata, al Punto prelievi di Mercatale Val di Pierle, il Calcit Valdichiana e la Misericordia di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Valdichiana Aretina

Valdichiana Aretina, nuovi strumenti per la riabilitazione dei bambini

Spirano, nasce un nuovo polo di servizi sanitari territoriali: medici, punto prelievi e infermieri di comunità

Nella città di Spirano nasce un nuovo polo di servizi sanitari territoriali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Valdichiana Aretina

Argomenti discussi: Farmaci derivati da sangue e plasma, oltre 34mila flaconi erogati sul territorio Asl nel 2025.

valdichiana aretina due donazioniValdichiana aretina, due donazioni a sostegno dei servizi sanitari territorialiA Mercatale arredi e poltrona per il Punto Prelievi grazie a Calcit e Misericordia. A Camucia il Calcit dona uno schermo multimediale alla Casa di Comunità ... arezzonotizie.it

Jovanotti ha donato due quintali di cibo ai gatti randagi dalla ValdichianaJovanotti nei giorni scorsi ha sostenuto l’associazione Casa Mauu con una maxi donazione di cibo per gatti randagi. Un gesto semplice, lontano dai riflettori, ma di grande impatto per i volontari che ... greenme.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.