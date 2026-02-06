Valdichiana aretina due donazioni a sostegno dei servizi sanitari territoriali

Nella Valdichiana aretina si sono svolte due donazioni per sostenere i servizi sanitari locali. Due gruppi di cittadini hanno deciso di contribuire con donazioni, rafforzando la collaborazione tra sanità pubblica e associazioni. La giornata si è concentrata sull’aiuto concreto ai servizi territoriali della Asl Toscana sud est, senza grandi proclami ma con azioni chiare e dirette.

Una giornata dedicata alla collaborazione tra sanità pubblica e associazionismo in Valdichiana aretina, con due iniziative a supporto dei servizi territoriali della Asl Toscana sud est. In mattinata, al Punto prelievi di Mercatale Val di Pierle, il Calcit Valdichiana e la Misericordia di.

