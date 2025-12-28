Amazon e l’Italia ai ferri corti Fermato il progetto pilota della consegna con i droni

Amazon e l’Italia non sarebbero più in ottimi rapporti. Lo sottolinea Aldo Fontanarosa su Repubblica spiegando come il colosso abbia stoppato il primo dei progetti che aveva in mente nel nostro paese: la consegna con i suoi droni. Il servizio sarebbe partito a marzo 2026 ma secondo quanto riporta l’Enac la società non è più interessata alla certificazione necessaria per far decollare i droni (modello MK30). Forse sposterà il servizio nel Regno Unito, dove le consegne sono già testate nella città di Darlington. Per Enac, la decisione «è conseguenza delle recenti vicende finanziarie». «Sanzioni sproporzionate incidono sulla destinazione di investimento». 🔗 Leggi su Open.online

