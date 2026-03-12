Regione Campania Trasporti istituita la Consulta regionale per la mobilità

La Regione Campania ha istituito una nuova Consulta regionale dedicata alla mobilità e ai trasporti pubblici. Questa struttura ha l’obiettivo di creare un punto di ascolto e confronto stabile tra le istituzioni e gli operatori del settore. Il vicepresidente ha commentato che si tratta di un passo importante per migliorare il trasporto pubblico locale nella regione.

Il vicepresidente Casillo: “Uno spazio stabile di ascolto e confronto per migliorare il trasporto pubblico locale”. Un luogo stabile di confronto e collaborazione tra istituzioni, parti sociali, stakeholder e associazioni portatrici di interesse nel settore della mobilità e del trasporto pubblico locale. Con questo obiettivo la Regione Campania ha attivato la Consulta regionale per la mobilità. “Con l’avvio della Consulta regionale per la mobilità vogliamo rafforzare il dialogo con tutti i soggetti che ogni giorno vivono e contribuiscono al sistema del trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Regione Campania. Trasporti, istituita la Consulta regionale per la mobilità Articoli correlati Leggi anche: Consulta regionale per la mobilità, la Regione Campania riapre il dialogo coi pendolari: era ferma dal 2018 Leggi anche: Metrò regionale, Federcepi rilancia: Una regia nazionale per cambiare la mobilità in Campania Una raccolta di contenuti su Regione Campania Temi più discussi: La Regione Campania cancella l’Ageac, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura; Liste d'attesa in Campania, la Regione cambia la cabina di regia: fuori i manager di Asl e ospedali; Ad Avellino Le Quattro Stagioni per la Giornata dei Giusti dell'Umanità. Regione Campania. Trasporti, istituita la Consulta regionale per la mobilitàUn luogo stabile di confronto e collaborazione tra istituzioni, parti sociali, stakeholder e associazioni portatrici di interesse nel settore della mobilità e del trasporto pubblico locale. Con questo ... ildispariquotidiano.it Consulta regionale per la mobilità, la Regione Campania riapre il dialogo coi pendolari: era ferma dal 2018Riprende il dialogo Regione Campania-pendolari. Con la giunta De Luca l'allora delegato Cascone aveva bloccato il confronto al 2018 ... fanpage.it La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 15 di domani, venerdì 13 marzo 2026. L’allerta interesserà soltanto le zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e - facebook.com facebook #Campania #Regione il Consiglio si riunirà mercoledì 18 febbraio 2026 dalle ore 11 alle ore 16 per istituzione Commissioni Speciali ed elezione Questore di maggioranza x.com