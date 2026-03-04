Metrò regionale Federcepi rilancia | Una regia nazionale per cambiare la mobilità in Campania

Federcepi propone di creare una regia nazionale per riorganizzare il sistema di mobilità in Campania, con un focus sul progetto di metrò regionale. La nuova amministrazione regionale è invitata a intervenire e a rielaborare il piano, trasformandolo in un vero e proprio piano industriale dedicato alla mobilità campana. La proposta mira a migliorare la gestione e lo sviluppo dei trasporti nella regione.

La nuova amministrazione regionale rimetta mano al progetto di Metrò regionale e lo trasformi in un vero piano industriale della mobilità campana. È la richiesta di Federcepicostruzioni, che indica nel potenziamento del trasporto su ferro la leva strutturale per migliorare la qualità della vita, ridurre la congestione e rafforzare la competitività del territorio.

