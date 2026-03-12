Consulta regionale per la mobilità la Regione Campania riapre il dialogo coi pendolari | era ferma dal 2018

La Regione Campania ha deciso di riprendere il confronto con i pendolari dopo diversi anni di stop. La consulta regionale per la mobilità, che era stata sospesa nel 2018, torna a riunirsi con l’obiettivo di ascoltare le richieste e le esigenze dei viaggiatori. La ripresa del dialogo segna un passo importante nel settore dei trasporti pubblici della regione.

Riprende il dialogo Regione Campania-pendolari. Con la giunta De Luca l'allora delegato Cascone aveva bloccato il confronto al 2018. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Masterplan Valle Ufita, si riapre il dialogo con la Giunta regionaleDopo l’incontro in Regione del 6 febbraio, nuovo appuntamento pubblico in Irpinia. Il Forum Terzo Settore Campania al Presidente Fico: “La Regione impugni la Manovra 2026 davanti alla Consulta”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Contenuti utili per approfondire Regione Campania Temi più discussi: Campania, nasce la nuova Consulta della Protezione Civile: più voce ai volontari; Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo: istanze anno 2026; IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA RICORDA GLI 80 ANNI DI DIRITTO AL VOTO DELLE DONNE; Regione Campania, al via il percorso del bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico. Consulta regionale per la mobilità, la Regione Campania riapre il dialogo coi pendolari: era ferma dal 2018Riprende il dialogo Regione Campania-pendolari. Con la giunta De Luca l'allora delegato Cascone aveva bloccato il confronto al 2018 ... fanpage.it Il Forum Terzo Settore Campania al Presidente Fico: La Regione impugni la Manovra 2026 davanti alla ConsultaNAPOLI – Il Forum del Terzo Settore Campania rivolge un appello urgente al Presidente della Regione, Roberto Fico e all’assessore alle politiche sociali ... napolivillage.com Campania, arrivano i temporali e scatta l'allerta gialla Tgr Rai Regione Campania - facebook.com facebook