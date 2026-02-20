La forza della verità Luca di Repubblica incontra gli studenti del Campanella

Luca di Repubblica ha incontrato gli studenti del liceo Campanella a Reggio Calabria, dove ha parlato della sua esperienza giornalistica e delle sfide dell’informazione. L’evento si è svolto nell’aula magna del liceo, attirando molti giovani interessati. Durante l’incontro, il giornalista ha condiviso aneddoti sulla tutela della verità e sull’importanza di un’informazione indipendente. L’appuntamento fa parte della rassegna regionale “Un libro al mese”, giunta alla sua dodicesima edizione.

Ad aprire i lavori è stato il presidente de Le Muse, professor Giuseppe Livoti, che ha sottolineato il valore formativo dell'incontro, reso possibile grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Lucia Zavettieri. La presenza attenta degli studenti del liceo, guidati dalla prof.ssa Silvia Laganà, si inserisce in un più ampio percorso educativo condiviso con il Polo liceale Preti–Frangipane-T. Campanella. La dirigente Zavettieri: "La scuola rappresenta oggi un laboratorio aperto al confronto libero e responsabile, ne sono testimonianza il laboratorio radio web e la redazione del giornalino autogestito, strumenti concreti di crescita e partecipazione.