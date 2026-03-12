referendum si alza lo scontro

Il 22 giugno 1965, i Beatles arrivarono al teatro Adriano di Roma, posizionandosi di fronte al Palazzaccio, sede della Corte di Cassazione. Erano circa metà pomeriggio quando gli artisti entrarono nel locale per un concerto che rappresentò uno dei pochi eventi musicali del gruppo in Italia. La data segna una delle poche occasioni in cui i Fab Four si esibirono nel nostro paese.

L’orario è quello, il luogo pure. Il 22 giugno 1965, a metà pomeriggio, i Beatles varcarono le porte del teatro Adriano di Roma, giusto di fronte al Palazzaccio, sede della Corte di Cassazione, per uno dei rari concerti italiani. Cantarono Ticket to ride, canzone molto attuale, perché anche ieri in quella stessa platea risuonava la storia di una donna that’s driving me mad "che mi sta facendo diventare pazzo". Solo che la fautrice dei grattacapi di John Lennon stava andando via, e quella di Carlo Nordio, invece, ad andare via non pensa affatto. Lo ha ricordato il ministro, stesso luogo, stesso orario, 50 anni dopo, entrando al teatro Adriano per un incontro sul Sì al referendum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

