Torino Piantedosi alza lo scontro | Coperture politiche si offrono prospettive di impunità

Matteo Piantedosi torna a far discutere con alcune dichiarazioni dure. Durante un evento a Torino, il ministro dell’Interno ha accusato le opposizioni di offrire coperture politiche e di creare prospettive di impunità. Le sue parole hanno acceso ulteriori polemiche e aumentato la tensione tra le forze politiche. Piantedosi sembra aver alzato lo scontro, senza riuscire a ottenere il sostegno che cercava.

Se il suo obiettivo era trovare il sostegno delle opposizioni, di certo Matteo Piantedosi non ha fatto nulla per conquistarlo. Anzi, il ministro dell’Interno sembra quasi sconfessare l’appello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha chiesto alla minoranza di trovare una convergenza sulle misure per la sicurezza dopo gli scontri di Torino. Piantedosi, invece, mette nel mirino proprio l’opposizione, parlando di “coperture politiche” nei confronti dei violenti e di chi ha aggredito gli agenti di polizia durante la manifestazione di Torino. Il titolare del Viminale, inoltre, sostiene che la gestione sia stata positiva e che il “grande lavoro svolto ha evitato che si verificassero danni ben più gravi che erano nei programmi dei manifestanti, riducendo, altresì, il fronte degli aggressori violenti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il ministro dell’Interno ha definito la manifestazione a Torino come una strategia eversiva contro lo Stato.

Durante l’audizione alla Camera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato di “coperture politiche” dietro agli antagonisti di Torino.

