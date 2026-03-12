Referendum Salvatore Borsellino | I mafiosi voteranno sì Gratteri dice la pura verità Riforma Nordio? Un golpe un attentato alla Costituzione

Salvatore Borsellino ha affermato che i mafiosi e i massoni deviati voteranno sì al referendum sulla giustizia, commentando che quanto detto da Gratteri sulla questione rappresenta la pura verità. Ha inoltre criticato la riforma Nordio, definendola un golpe e un attentato alla Costituzione. Le dichiarazioni sono state pubblicate nel corso di un intervento dedicato alla situazione politica attuale.

“ Ha fatto benissimo Gratteri a dire che mafiosi e massoni deviati voteranno Sì al referendum sulla giustizia perché è la pura verità. Sicuramente i mafiosi sono ben contenti di qualcosa che diminuisca il potere della magistratura”. Sono le parole pronunciate a Battitori liberi, su Radio Cusano Campus, da Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse e fratello del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992. Salvatore Borsellino apre il suo intervento, disapprovando coloro che tirano fuori il nome del fratello e di Giovanni Falcone per propagandare il Sì alla riforma Nordio: “Sulla separazione delle carriere il timore di mio fratello Paolo è che venisse alterata l’indipendenza dalla magistratura, a cui Paolo teneva moltissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

