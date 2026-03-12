Salvatore Borsellino ha dichiarato che i mafiosi voteranno sì alle prossime consultazioni elettorali del 22 e 23 marzo. La campagna elettorale è molto movimentata e si stanno verificando diversi interventi di rilievo pubblico. Le discussioni si svolgono in un clima di grande tensione, con vari messaggi provenienti da diversi protagonisti. La situazione resta al centro dell'attenzione pubblica in attesa del voto.

Il fratello del giudice ucciso da Cosa Nostra sta con Gratteri e difende le toghe: "La riforma? Attentato contro la Costituzione" La campagna elettorale per il voto del 22 e 23 marzo è incandescente, basti pensare al peso di determinati attacchi. Tra le affermazioni più discusse quella di Nicola Gratteri: come ormai noto, per il procuratore capo di Napoli voteranno sì al referendum sulla giustizia "gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Un giudizio altrettanto netto è quello di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, che ai microfoni di Radio Cusano ha affermato che anche i “mafiosi voteranno sicuramente a favore della riforma” firmata Nordio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'attacco di Salvatore Borsellino: "I mafiosi voteranno sì"

