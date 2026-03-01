Referendum Di Matteo come Gratteri | Massoni e mafiosi voteranno sì

Mentre si avvicina il referendum, le tensioni aumentano, soprattutto sul tema della separazione delle carriere. Di Matteo e Gratteri sono intervenuti, affermando che massoni e mafiosi voteranno sì. Le dichiarazioni hanno acceso un dibattito acceso tra chi sostiene le riforme e chi le critica. La campagna elettorale si fa più intensa e i discorsi si moltiplicano su questo argomento.

"È il delirio di un invasato animato dal pregiudizio", sbotta il vicepresidente della Camera dei Deputati e responsabile azzurro della campagna referendaria per il Sì Giorgio Mulè Con l'avvicinarsi dell'appuntamento referendario, si arroventa il clima attorno alla separazione delle carriere. Il magistrato Nino Di Matteo, nel corso della presentazione del libro di Marco Travaglio sulle ragioni del no si dice d'accordo con Nicola Gratteri: "Assieme alle persone perbene che voteranno sì" al referendum, "voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi". E ciò - argomenta - accadrà "per un motivo fondamentale: gli autori della riforma, in questo momento la campagna referendaria per il sì, partono dal quotidiano esercizio di denigrazione della magistratura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, Di Matteo come Gratteri: "Massoni e mafiosi voteranno sì" Leggi anche: Gratteri sbrocca sul referendum: «Voteranno Sì imputati e massoni» Esplode il caso Gratteri: “Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni”. Cosa è successoSi infiamma la polemica sulle parole di Nicola Gratteri, secondo cui al referendum sulla Giustizia "per il 'no' voteranno le persone perbene", mentre... Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì Contenuti utili per approfondire Referendum. Temi più discussi: Referendum sulla giustizia 2026. La riforma costituzionale firmata da Nordio, spiegata in breve; Ancora un mese al referendum; PERCHÉ NO – Presentazione del libro di Marco Travaglio; Referendum giustizia, Gruber: Finalmente la sinistra batte un colpo, Nardella alla provocazione. Referendum: Di Matteo, concordo con Gratteri, massoni e mafiosi voteranno sìIo sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì al referendum, voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema ... ansa.it Di Matteo: Concordo con Gratteri, massoni e mafiosi voteranno Sì al referendumIo sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì al referendum, voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema ... ansa.it Referendum, la piazza di Salaborsa tra sì, no e una certezza: “Conta partecipare” x.com MoVimento 5 Stelle. . PERCHÉ NO. Guida al REFERENDUM su magistratura e politica in poche e semplici parole. In diretta da Roma - facebook.com facebook