A Napoli, un convegno sul referendum costituzionale previsto per i prossimi giorni è stato cancellato a causa di polemiche sollevate da studenti, docenti e alcune organizzazioni politiche e sindacali. La contestazione ha portato all’annullamento dell’evento, che si sarebbe dovuto svolgere nelle scuole. Nessuna altra informazione su eventuali riunioni o incontri successivi.

Tempo di lettura: 2 minuti Un convegno sul referendum costituzionale previsto nei prossimi giorni a Napoli è stato annullato dopo le polemiche sollevate da studenti, docenti e alcune organizzazioni politiche e sindacali. L’iniziativa, intitolata “Referendum costituzionale (22 e 23 marzo 2026): posizioni giuridiche”, avrebbe dovuto coinvolgere anche studenti delle classi quinte di alcuni istituti superiori cittadini. Secondo quanto denunciato dal coordinamento docenti Area Nord insieme a Potere al Popolo Napoli e all’USB, all’incontro erano stati invitati esponenti politici favorevoli al Sì al referendum, tra cui il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, oltre ad altri relatori considerati sostenitori della riforma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Referendum, polemica a Napoli: studenti e docenti contestano il convegno nelle scuole e l'incontro salta

