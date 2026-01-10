Meloni punta a referendum su magistratura 22-23 marzo E attacca | Anm si delegittima da sola

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma della magistratura, un tema che ha suscitato attenzione politica e pubblica. Durante una conferenza stampa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza dell’evento e ha criticato l’Anm, accusandola di delegittimarsi da sola. L’argomento riflette le tensioni tra politica e giustizia, ponendo al centro un dibattito sulla trasparenza e l’indipendenza delle istituzioni.

Roma, 9 gen. (askanews) – Il referendum sulla riforma della magistratura e i rapporti tra politica e toghe sono stati tra i temi che hanno alzato la temperatura della conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare. Nel corso del lungo incontro con i giornalisti – durato oltre tre ore – la premier ha elencato una serie di responsabilità dei magistrati sulle questioni di sicurezza "perché penso che chi ha ruoli di responsabilità sia chiamato a quel tipo di responsabilità".

Meloni critica le toghe e punta a cambiare la legge elettorale. Lunedì la data del referendum - Sono i tre principali dossier di politica interna su cui Giorgia Meloni è intenzionata ad accelerare nel 2026.

Referendum sulla Giustizia, arriva l'annuncio di Giorgia Meloni: ecco la data del voto - Referendum sulla Giustizia: il voto degli italiani sulla riforma delle carriere tra tensioni politiche e cambiamenti nel sistema giudiziario.

