Referendum Meloni | Qui nessuno vuole liberarsi dei magistrati

Giorgia Meloni ha partecipato a un evento di Fratelli d’Italia al Teatro Parenti di Milano, dove ha espresso la posizione del partito sulla riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Durante il suo intervento, ha affermato che nessuno desidera eliminare i magistrati. La leader del partito ha anche parlato della campagna a favore del Sì alla riforma.

Giorgia Meloni, intervenendo all’evento di FdI in corso al Teatro Parenti di Milano a favore del Sì alla riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo, ha parlato della riforma della giustizia voluta dalla maggioranza. “Non facciamo questa riforma perché ce l’abbiamo con qualcuno. Per intenderci, voglio essere molto chiara: qui nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura. Quello che noi abbiamo in mente è sistemare quello che non funziona, anche per i magistrati, ma soprattutto per i cittadini. Perché quello che non funziona lo pagano gli italiani e noi a loro abbiamo promesso una nazione migliore”. “Concentrati su crisi Medio Oriente, ma la riforma è traguardo epocale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

