Referendum Giustizia Silvia Albano | Correnti non sono un virus Meloni vuole magistrati più deboli e isolati
Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, dice chiaramente che voterà No al referendum sulla Giustizia. In un’intervista a Fanpage.it, spiega che le correnti non sono un problema, ma che la riforma Nordio rischia di indebolire e isolare i magistrati. Albano critica il governo, sostenendo che l’obiettivo di questa riforma diventa sempre più evidente e dovrebbe preoccupare l’intera opinione pubblica.
Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, spiega in un'intervista a Fanpage.it perché voterà No al referendum sulla Giustizia: "L'obiettivo della riforma Nordio è sempre più chiaro e questo deve preoccupare tutti. Pretendono che i giudici rispondano non alla legge, ma ai desiderata del governo di turno".🔗 Leggi su Fanpage.it
Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci”
Minniti: «Voterò Sì al referendum. La riforma rende l’Italia più sicura e libera i magistrati dalle correnti»
Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or e ex ministro dell’Interno, ha annunciato il suo voto favorevole al referendum sulla riforma della Giustizia.
Referendum Giustizia, Silvia Albano: Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolatiSilvia Albano, presidente di Magistratura democratica, spiega in un’intervista a Fanpage.it perché voterà No al referendum sulla Giustizia: L’obiettivo della riforma Nordio è sempre più chiaro e ... fanpage.it
Referendum Giustizia, il PD Empolese Valdelsa sostiene il comitato per il NOIl PD Empolese Valdelsa avvia la mobilitazione per il No. Mazzantini: La democrazia non è un assegno in bianco ... gonews.it
Referendum giustizia, è caos: la Cassazione ammette il quesito dei “15 volenterosi” Gli aggiornamenti - facebook
Ops… la Cassazione accoglie la richiesta popolare del referendum sulla giustizia e cambia il quesito, che conterrà il riferimento agli articoli della Costituzione (ben sette) che vengono modificati dalla riforma. La fretta del governo cattiva consigliera, la forzatura x.com
