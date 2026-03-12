A Milano, una ventina di persone si sono radunate in via Botta per contestare la premier durante un convegno organizzato da un partito politico. Con cartelli e slogan, hanno chiesto le dimissioni del governo e criticato la partecipazione della leader all’evento, definendola un’“ennesima passerella”. La protesta si è svolta nel pomeriggio, mentre la premier era presente all’iniziativa sul referendum costituzionale sulla giustizia.

“Governo Meloni dimissioni”. È il grido della ventina di persone scese in via Botta a Milano per protestare contro “l’ennesima passerella della premier”, che questo pomeriggio partecipa a un convegno organizzato da FdI per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia. L’incontrò si svolge al teatro Parenti, a un centinaio di metri dal presidio di protesta, organizzato da Potere al Popolo e dai collettivi studenteschi Cambiate Rotta e Osa Milano. L’area è presidiata dalle forze dell’ordine. “Un quartiere militarizzato per la sfilata di Meloni. Oggi al teatro Parenti va in scena un teatro degli orrori”, dicono gli organizzatori al megafono, ribadendo il “ no al referendum e a tutto il governo ”, di cui i giovani chiedono a più riprese le dimissioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Meloni contestata a Milano: “Ennesima passerella, si dimetta” – Video

Articoli correlati

Bonelli: Blocco navale ennesima propaganda Meloni per nascondere fallimento su sicurezza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Il punto stampa di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio.

Milano, la ministra Santanchè contestata da un ragazzo al Forum del Turismo: «Dimettiti, sei una ladra» – Il videoLa ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata contestata durante l’evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo, svoltosi oggi –...

Aggiornamenti e notizie su Referendum Meloni contestata a Milano...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: giudice critica Meloni per attacco alla magistratura; Da Meloni a Gratteri, tra meme e scontri ideologici: Per sempre sì diventa un caso politico (di A. Marrocco); Referendum, Lattanzi: L’obiettivo di Nordio è indebolire il potere giudiziario; Andrée Ruth Shammah: L'affitto del teatro a Meloni? Anche se mi contestano, la scelta è giusta: siamo aperti.

Teatro Parenti e referendum giustizia: fuori manifestanti con slogan anti Meloni, dentro risuona il jingle Sarà per sempre sì di Sal Da VinciL’evento è organizzato da Fratelli d'Italia per il sì al referendum e la premier chiuderà il dibattito con il suo intervento ... msn.com

Referendum giustizia, la premier Meloni oggi a Milano per la campagna per il sìLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa oggi pomeriggio a un evento in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia voluta dal suo governo, che è in programma per il 2 ... tg24.sky.it

Local Team. . "Governo Meloni dimissioni" è uno degli slogan ripetuto dai manifestanti scesi in piazza a Milano per protestare contro l'evento di chiusura della campagna per il sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. All'evento è presente la - facebook.com facebook

"Sarà per sempre sì", Sal Da Vinci dà il tempo agli interventi di FdI alla kermesse sul referendum x.com