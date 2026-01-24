Milano la ministra Santanchè contestata da un ragazzo al Forum del Turismo | Dimettiti sei una ladra – Il video

Durante l'apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano, la ministra Daniela Santanchè è stata oggetto di una contestazione da parte di un giovane presente all’evento. Nel video diffuso, il ragazzo ha rivolto alla ministra un messaggio diretto, chiedendo le sue dimissioni e accusandola di comportamenti scorretti. L'episodio ha attirato l'attenzione sull’atmosfera di tensione che ha caratterizzato l’evento milanese.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata contestata durante l’evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo, svoltosi oggi – venerdì 23 gennaio – al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Poco prima del suo intervento, un giovane si è alzato in piedi e le ha gridato: « Dimettiti, sei una ladra ». Il ragazzo è stato subito allontanato dalle forze dell’ordine. La replica di Santanchè. Dalla platea sono partiti applausi e manifestazioni di solidarietà nei confronti della ministra, accompagnati da cori contro il contestatore. Dal palco Santanchè ha commentato: «Ognuno può esprimere il proprio giudizio.🔗 Leggi su Open.online

