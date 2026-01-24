Milano la ministra Santanchè contestata da un ragazzo al Forum del Turismo | Dimettiti sei una ladra – Il video

Da open.online 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano, la ministra Daniela Santanchè è stata oggetto di una contestazione da parte di un giovane presente all’evento. Nel video diffuso, il ragazzo ha rivolto alla ministra un messaggio diretto, chiedendo le sue dimissioni e accusandola di comportamenti scorretti. L'episodio ha attirato l'attenzione sull’atmosfera di tensione che ha caratterizzato l’evento milanese.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata contestata durante l’evento di apertura del Forum Internazionale del Turismo, svoltosi oggi – venerdì 23 gennaio – al Palazzo del Ghiaccio di Milano. Poco prima del suo intervento, un giovane si è alzato in piedi e le ha gridato: « Dimettiti, sei una ladra ». Il ragazzo è stato subito allontanato dalle forze dell’ordine. La replica di Santanchè. Dalla platea sono partiti applausi e manifestazioni di solidarietà nei confronti della ministra, accompagnati da cori contro il contestatore. Dal palco Santanchè ha commentato: «Ognuno può esprimere il proprio giudizio.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

La ministra Santanché contestata al forum sul Turismo: “Sei una ladra, dimettiti!”Durante l'apertura del Forum Internazionale del Turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata oggetto di contestazioni da parte di alcuni partecipanti, che le hanno rivolto un coro di proteste.

"Santanché ladra, dimettiti": la ministra contestata al Forum del turismo a MilanoDurante il Forum internazionale del turismo a Milano, Daniela Santanché, ministra del Turismo, è stata oggetto di contestazioni con il coro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ladra, dimettiti. La ministra Santanché contestata all’apertura del forum sul turismo; Turismo, arriva a Milano il terzo Forum Internazionale con Santanchè, Meloni, La Russa, Piantedosi Undertourism, la sfida dell’Italia da scoprire; Santanché ladra, dimettiti: la ministra contestata al Forum del turismo a Milano; Santanchè contestata al Forum Turismo: Dimettiti. Ragazzo accompagnato fuori dalla sala.

milano la ministra santanchèSantanchè: 'Dialogo con Valditara per la revisione del calendario'E la ricetta della ministra Daniela Santanchè per ottenere questo obiettivo si declina su 5 punti esposti al forum internazionale del turismo a Milano. Alcuni faranno discutere, alcuni divideranno, ... ansa.it

milano la ministra santanchèSantanchè: Voglio che Milano torni ad essere governata dal centrodestraIl ministro: Non mi sembra ci siano stati tavoli sulle comunali. Milano è una città estremamente importante, sono molto attenta a chi sarà il sindaco ... affaritaliani.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.