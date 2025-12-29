L'onorevole Andrea Di Giuseppe ha presentato alla Camera un ordine del giorno che propone di modificare le modalità di voto per gli italiani all'estero. La proposta mira a istituire sezioni elettorali presso ambasciate e consolati, consentendo ai cittadini di votare in presenza. La misura, inserita nella legge di Bilancio, ha ricevuto commenti positivi da parte di Di Pietro, sottolineando l'importanza di facilitare la partecipazione democratica degli italiani all'estero.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Esprimo soddisfazione per l'Ordine del giorno alla legge di Bilancio presentato oggi alla Camera dei Deputati dall'onorevole Andrea Di Giuseppe, un atto che punta a modificare le modalità di voto per gli italiani all'estero impegnando il governo a istruire apposite sezioni elettorali presso ambasciate e consolati per consentire ai cittadini di votare in presenza". Lo scrive in una nota Antonio Di Pietro, membro fondatore del Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi. "Questo Ordine del giorno nasce da una specifica richiesta che, con il Comitato Sì Separa, abbiamo fatto all'onorevole Di Giuseppe, parlamentare eletto nella circoscrizione Estero, e ha come obiettivo quello di garantire un voto più trasparente in occasione del prossimo appuntamento referendario”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Di Pietro, 'bene odg per voto in presenza italiani all'estero'

