Referendum comitato per il no | il procuratore Bellelli incontra i cittadini a Chieti

Da chietitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato “Giusto dire no” per il referendum sulla giustizia organizza un incontro pubblico a Chieti, con la partecipazione del procuratore Bellelli. L’iniziativa, prevista per giovedì 15 gennaio alle 17 presso il Gran Caffè Vittoria, mira a fornire informazioni e approfondimenti sulle ragioni del no. Un’occasione per i cittadini di confrontarsi e comprendere meglio gli aspetti legati alla consultazione referendaria.

Il coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto dire no” per il referendum sulla giustizia organizza una serie di iniziative con l’intento di informare e sensibilizzare i cittadini alle ragioni del no,La prima sarà realizzata giovedì 15 gennaio alle ore 17 negli spazi del Gran Caffè Vittoria a. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Referendum sulla riforma della magistratura, Belluomo responsabile territoriale del comitato 'Cittadini per il sì'

Leggi anche: Stragi nazifasciste. Il procuratore incontra i ragazzi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Referendum Giustizia, la sfida tra i magistrati: ecco tutti i nomi degli schieramenti tra le toghe; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto.; Referendum, a Pescara parla il Comitato del No; I magistrati ora fanno propaganda per il No al referendum pure nelle chiese.

referendum comitato no procuratoreReferendum Giustizia, scontro aperto: Landini e Anm per il No, ma il Sì avanza con una schiera di magistrati e Di Pietro - Il dibattito sul referendum sulla giustizia si accende: da un lato Landini e Anm guidano il fronte del No, dall’altro cresce il Sì con decine di ... affaritaliani.it

referendum comitato no procuratoreReferendum giustizia: il Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del voto - Il tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha accolto il ricroso del comitato che chiedeva la sospensione cautelare del decreto di indizione del voto per il prossimo 22 e 23 marzo firmato ier ... ilfoglio.it

referendum comitato no procuratoreIl Comitato per il no al referendum: 'No a una campagna di delegittimazione' - Dalla campagna dell'Anm nelle stazioni per il no al referendum, fino ai provvedimenti presi in diversi casi di cronaca, le toghe finiscono nel mirino durante le quasi tre ore di confronto con la ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.