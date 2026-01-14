Referendum comitato per il no | il procuratore Bellelli incontra i cittadini a Chieti
Il comitato “Giusto dire no” per il referendum sulla giustizia organizza un incontro pubblico a Chieti, con la partecipazione del procuratore Bellelli. L’iniziativa, prevista per giovedì 15 gennaio alle 17 presso il Gran Caffè Vittoria, mira a fornire informazioni e approfondimenti sulle ragioni del no. Un’occasione per i cittadini di confrontarsi e comprendere meglio gli aspetti legati alla consultazione referendaria.
Il coordinamento Abruzzo del comitato “Giusto dire no” per il referendum sulla giustizia organizza una serie di iniziative con l’intento di informare e sensibilizzare i cittadini alle ragioni del no,La prima sarà realizzata giovedì 15 gennaio alle ore 17 negli spazi del Gran Caffè Vittoria a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
