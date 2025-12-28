Manovra rush finale alla Camera | il governo chiede la fiducia Il voto finale è previsto per martedì
La Legge di bilancio 2026 si avvicina alla sua conclusione, con la Camera impegnata nella fase decisiva. Dopo la pausa natalizia, i deputati stanno esaminando il testo, che culminerà con il voto finale previsto per martedì. Il governo ha chiesto la fiducia, segnando l’ultimo passaggio prima dell’approvazione definitiva, mentre si avvicina la conclusione di un percorso importante per le politiche economiche del Paese.
La Legge di bilancio 2026 entra nelle fasi finali: dopo la pausa delle vacanze natalizie, i deputati sono tornati al lavoro sul testo in questi ultimi giorni che ci accompagnano verso la chiusura dell’anno. Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla Camera: a porla il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La chiama dei deputati per appello nominale si terrà domani sera. Il voto finale sul testo è previsto per martedì in tarda mattinata. Ma andiamo per gradi: martedì 23 dicembre il Senato ha approvato la Manovra da 22 miliardi di euro, cifra incrementata perché con «l’ultimo maxi-emendamento sono stati integrati gli stanziamenti per Transizione 5. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: La Manovra arriva al rush finale, al via l’esame alla Camera con la fiducia e il voto previsto per martedì
Leggi anche: **Manovra: Governo pone fiducia alla Camera, domani chiama alle 20.20, voto finale martedì**
Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia; Governo, manovra al rush finale: il 30 dicembre voto definitivo alla Camera; Manovra al rush finale. FdI punta già al dopo: condono e bollette in pole; Manovra, rush finale alla Camera: martedì l’ok in Aula.
Manovra blindata alla Camera, il governo pone la fiducia. Ira delle opposizioni: "Non siamo passacarte" - Il testo arrivato blindato dal Senato approda in Aula a Montecitorio, dove il governo pone la fiducia, dopo una discussione lampo in commissione senza alcun ... msn.com
Manovra, governo pone la fiducia alla Camera: voto finale atteso martedì - A formalizzare la richiesta in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca C ... msn.com
Manovra, rush finale alla Camera. E il Pd fa partire un audio di Meloni contro i tempi contingentati - La commissione Bilancio respinge tutti gli emendamenti delle opposizioni. repubblica.it
Manovra, rush finale alla Camera. E il Pd fa partire un audio di Meloni contro i tempi contingentati x.com
MANOVRA AL RUSH FINALE, 158 EMENDAMENTI INAMMISSIBILI OGGI DISCUSSIONE IN AULA, VOTO PREVISTO PER IL 30 DICEMBRE Sono 158 gli emendamenti dichiarati inammissibili tra i 942 presentati - tutti dell'opposizione - in commissione Bilanci facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.