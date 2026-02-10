il giorno del ricordo prima la cerimonia ufficiale poi dibattiti e incontri

Questa mattina alle die dieci si tiene la cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo. Dopo l’evento, si svolgono incontri e dibattiti per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano dalmata, eventi che hanno segnato profondamente la storia italiana. La giornata è dedicata alla memoria e alla riflessione su quei momenti drammatici del passato.

L’appuntamento ufficiale è alle dieci di questa mattina, con la cerimonia ufficiale. Ma tutta la giornata di oggi sarà il Giorno della Memoria, che ricorda i massacri delle foibe e l’ esodo giuliano dalmata al termine della seconda guerra mondiale. In via Martiri delle Foibe si celebrerà l’evento alla presenza delle rappresentanze dei familiari delle vittime, del sindaco Gian Luca Zattini e delle massime autorità cittadine. Renderà gli onori una schierante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. Il programma prevede poi la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento che, attorno a un masso proveniente dalla zona del Carso, venne realizzato alcuni anni fa su progetto degli studenti del liceo artistico e musicale Canova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ortona si prepara a ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano.

Questa mattina a Chieti si è svolta la cerimonia in largo Martiri delle Foibe per ricordare il Giorno del Ricordo.

