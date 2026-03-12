Referendum | il vuoto del NO e le ombre su Giovanardi

A Reggio Emilia, nella sede di Confedilizia in via Tavolata, si è tenuto un incontro importante in vista del referendum costituzionale che si terrà il 22 e 23 marzo. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di varie forze politiche e cittadini interessati a discutere i temi legati alla consultazione popolare. L’evento ha attirato l’attenzione locale e ha coinvolto diverse figure del panorama pubblico.

Nel cuore di Reggio Emilia, la sede di Confedilizia in via Tavolata ha ospitato un confronto cruciale in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e il 23 marzo. L’incontro, organizzato dall’associazione dei proprietari immobiliari, vedeva come ospiti principali l’ex senatore Carlo Giovanardi e il giudice Gianluigi Morlini, con l’obiettivo di chiarire le implicazioni della riforma sulla magistratura. La situazione si è complicata quando Roberta Mori, rappresentante del fronte del no, ha dovuto rinunciare alla presenza a causa di un impegno improvviso. Questo evento non è solo una semplice riunione tecnica, ma riflette le tensioni strutturali che attraversano la regione emiliana, dove la giustizia e l’economia locale sono strettamente intrecciate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: il vuoto del NO e le ombre su Giovanardi Articoli correlati Caso Epstein, ancora ombre su Andrea: le donne a Buckingham Palace arrivate col jet del finanziere, le indicazioni in codice, i rischi per la sicurezzaNuove rivelazioni sul conto dell’ex principe Andrea finiscono in prima pagina sul tabloid Sun, che racconta come l’ex duca di York avrebbe invitato a... Crans Montana, nuove ombre su Le Costellation: il giallo della licenza per l’uso da discotecaStrage di Capodanno a Crans-Montana dopo l'incendio nel locale Le Constellation: dai documenti del registro di commercio del Vallese Centrale emerge... Tutto quello che riguarda Referendum il vuoto del NO e le ombre... Temi più discussi: Toscana. Referendum sulle tre Asl, quesito inammissibile per il Collegio statutario; Referendum sulla Giustizia, sondaggio Istituto Piepoli-Conflavoro: 57% delle imprese voterà per il Sì; Perché io, penalista, dirò sì al referendum sulla giustizia; Referendum, Fratoianni: Meloni ha paura, le parole di Bartolozzi oltre ogni limite di decenza. Referendum e veleni impediscono il dialogoL’appello all’unità di Meloni sulla politica estera è caduto nel vuoto. Era prevedibile. Troppe scorie depositatesi in questi mesi per i rapporti del governo con Trump ... corriere.it Toscana. Referendum sulle tre Asl, quesito inammissibile per il Collegio statutarioIl quesito referendario del Comitato Salute per Tutti puntava all’abrogazione parziale della legge regionale del 24 febbraio 2005 per riorganizzare le Asl su base provinciale anziché in aree ... quotidianosanita.it Nicola Porro. . Zuppa di Porro. Oggi poca roba. La guerra, con attacco alala base italiana. Il referendum con Gratteri. Interessante il Foglio su Pazzali. Femminicidio mostruoso, si sapeva tutto. La questione trama Milano. Italia Oggi scova il solito casino burocra - facebook.com facebook Meloni vuole far fuori Giusi Bartolozzi dopo il referendum. E c’è già il suo sostituto. Urne. Se vince il No, Bartolozzi sarà trasferita al ministero: al suo posto il capo del legislativo In tv senza chiedere l’autorizzazione a Nordio. @salvini_giacomo x.com