Crans Montana nuove ombre su Le Costellation | il giallo della licenza per l’uso da discoteca

A Crans-Montana, emergono nuovi dettagli sulla licenza del locale Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Capodanno. Dai documenti del registro di commercio del Vallese Centrale risulta che la società aveva autorizzazione come bar, sollevando dubbi sulla conformità delle licenze e sulle circostanze dell’incendio. Questa scoperta apre un’analisi approfondita sulla regolamentazione e sulla sicurezza dei locali pubblici nella zona.

Strage di Capodanno a Crans-Montana dopo l'incendio nel locale Le Constellation: dai documenti del registro di commercio del Vallese Centrale emerge che la società aveva licenza da bar.

Crans-Montana, identificate altre vittime: quattro sono svizzere, tre italiane - Tra i 121 feriti nell'incendio, 5 risultano non ancora identificati: le famiglie attendono l'esito degli esami del Dna prima di arrendersi. dire.it

Strage di Crans-Montana, le ombre sulla sicurezza. Come era fatto il locale: le foto dei lavori di ristrutturazione - I punti focali dell'inchiesta sul rogo del locale svizzero che ha causato 40 morti e 119 feriti, tutti giovanissimi ... today.it

Sono confermate le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans-Montana, a Capodanno. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. Quanto ai feriti stann - facebook.com facebook

È stata completata l'identificazione delle sei vittime italiane morte nel rogo del 'Le Constellation', avvenuto la notte di Capodanno, a #Crans Montana, in Svizzera x.com

