Caso Epstein ancora ombre su Andrea | le donne a Buckingham Palace arrivate col jet del finanziere le indicazioni in codice i rischi per la sicurezza

Nuove rivelazioni sul conto dell’ex principe Andrea finiscono in prima pagina sul tabloid Sun, che racconta come l’ex duca di York avrebbe invitato a Buckingham Palace diverse giovani donne, alcune giunte nel Regno Unito a bordo del cosiddetto Lolita Express, il jet di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Secondo il giornale, Andrea avrebbe esasperato il personale di corte con richieste di far entrare le donne usando indicazioni “in codice”: «La signora Windsor arriverà tra poco, per favore fatela entrare e accompagnatela». Tutto avveniva con strappi alle regole e spesso senza le adeguate autorizzazioni di sicurezza.🔗 Leggi su Open.online

