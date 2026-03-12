Referendum giustizia incontro pubblico a Benevento con Sergio Costa

Il 13 marzo si terrà a Benevento un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, con la partecipazione di Sergio Costa. L’evento sarà un momento di confronto aperto sul voto previsto per il 22 e 23 marzo e sul rapporto tra cittadini e sistema giudiziario. L’appuntamento si svolgerà in una sede pubblica e sarà accessibile a tutti gli interessati.

L'introduzione dei lavori sarà affidata a Sabrina Ricciardi, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Benevento. L'incontro sarà moderato da Gabriele Iarusso, vicesindaco di Circello e attivista del Movimento 5 Stelle.